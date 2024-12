Biasin: “Ho parlato con Inzaghi, ecco cosa farà l’Inter sul mercato”

Nell’incontro avuto due giorni fa, Fabrizio Biasin e Simone Inzaghi hanno parlato anche di futuro legato all‘Inter. Nell’immediato, ad esempio, il noto giornalista di fede nerazzurra ha rivelato quelle che sono le idee da parte della società in vista della finestra dedicata ai trasferimenti che si aprirà il prossimo gennaio.

Queste le parole di Biasin: “A gennaio no, a meno che accadano cose imprevedibili, infortuni, o un calciatore che vuole andare da qualche altra parte. Ma al momento non ci sono avvisaglie e non credo che succederà qualcosa sul mercato di gennaio. Si ragiona eventualmente sulla prossima squadra, perché l’Inter dovrà fare tante cose. Se Inzaghi resterà all’Inter e penso di sì, ma vediamo come va la stagione, anche la voce dell’allenatore avrà un peso. Se devi rifare la squadra e cercare di riportare questo modello”

Tornando sul colloquio avuto con Inzaghi, il giornalista ha rivelato un bel retroscena su Lautaro e Thuram: “Io gli ho detto: ‘Certe volte vedo la partita, ci sono due braccetti, due esterni e due attaccanti a metà campo’. E lui fa: ‘C’è gente che adesso si mette a criticare Lautaro perché non segna, nessuno si rende conto del lavoro che fa Lautaro Martinez. Se io posso fare quel calcio lì, è perché Lautaro e Thuram sono due super giocatori che hanno scelto di sposare questa filosofia di gioco e non lo fanno tutti’. Perché se tu ti metti a centrocampo e mandi i tuoi compagni a segnare, ma tu sei l’attaccante tante volte poi fai la figura del pirla. Quindi lui apprezza tantissimo il lavoro che fanno i suoi due attaccanti”.