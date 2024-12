Borghi: “Inter gioca un calcio bellissimo. Perché non è episodico”

L’Inter continua a strappare applausi in un momento particolarmente felice per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo il netto successo in campionato ai danni della Lazio, anche in Coppa Italia è arrivata una vittoria per 2-0 sull’Udinese grazie all’ampio turnover adottato dal tecnico interista che ha dato fiducia ai calciatori con minor minutaggio rispetto ai titolarissimi.

Le idee di gioco di Inzaghi, nel frattempo, continuano a strappare consensi su consensi, specialmente dopo il capolavoro tattico dello scorso lunedì all’Olimpico. In particolare, Stefano Borghi si è soffermato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio su due gol messi a segno contro la Lazio: prima quello di Dimarco, poi quello di Dumfries. In entrambi casi, infatti, a riempire l’area di rigore biancoceleste non sono stati Lautaro e Thuram, bensì gli inserimenti degli altri compagni.

Questo il commento del noto telecronista: “Quell’immagine lì è proprio la fotografia del lavoro di Inzaghi, al di là che arrivi da quinto a quinto. Ad arrivare nell’area di rigore ci sono se non sbaglio Barella e Mkhitaryan, Thuram ha i piedi sulla linea laterale oltre Dimarco, e Lautaro non è neanche nell’inquadratura. E’ straordinario e poi non è neanche episodico. Il quarto gol, se non ricordo male, cross di Bastoni e colpo di testa di Dumfries, quindi è proprio assimilato questo. L’Inter gioca un calcio bellissimo, oltre ad essere una squadra veramente molto forte”.