“Non c’è mai stata una rosa così”: il dato ASSURDO su questa Inter

La partita vinta ieri sera agli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese, ha incrementato una statistica impressionante dell’Inter in questa stagione. Col il gol olimpico di Kristjan Asllani, arrivato nel corso del primo tempo direttamente da calcio d’angolo, Simone Inzaghi ha portato a segno il 17esima marcatore diverso di quest’anno tra tutte le competizioni.

Un risultato raggiunto in quattro mesi che la stessa Inter aveva fatto registrare nella passata stagione ‘solamente’ ad inizio marzo. Anche in quel caso, nella vittoria con il Genoa, era stato sempre Asllani a diventare il 17esimo marcatore diverso nella formazione nerazzurra. Come sottolineato da Giuseppe Pastore su Cronache di Spogliatoio, l’Inter di questo passo potrebbe raggiungere un record storico entro fine anno.

Le parole del giornalista: “Carlos Augusto e oggi Asllani (ieri, ndr) sono il 16esimo e 17esimo marcatore stagionale dell’Inter in quattro mesi. Mancano Acerbi, Pavard, Buchanan e poi abbiamo fatto il filotto. Non penso ci sia mai stata una rosa in cui tutti i giocatori in un anno sono andati a segno, dà la misura del lavoro assolutamente di artigianato finissimo di Inzaghi in quattro anni che probabilmente, ed è la cosa che fa più clamore, è che l’inter in maniera superficiale sembra sempre uguale, sempre questo 3-5-2, quando in realtà è un continuo cambiare di schemi. Thuram è un giocatore che ha cambiato completamente modo di stare in campo. L’anno scorso era molto più laterale e di accompagnamento, quest’anno attacca e segna, fa proprio il movimento alla Immobile quasi sul gol col Parma. E Lautaro invece fa più quello di accompagnamento, quasi si sono invertiti i ruoli. In ognuno dei calciatori c’è almeno un cambiamento rispetto alla stagione prima”.