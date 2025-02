Non solo Nico Paz: Inter su un altro GIOIELLO del Como

Tra i talenti messi in mostra in questa stagione dal Como, non c’è il solo Nico Paz a catturare le attenzioni dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha messo gli occhi su un altro gioiello che sta facendo le fortune di Cesc Fabregas e che in poco tempo si è preso la scena nel campionato italiano.

Come riportato da Calciomercato.it, Assane Diao è finito sull’agenda di mercato dei dirigenti interisti. L’attaccante spagnolo nato in Senegal è un classe 2005, un anno più giovane di Nico Paz. Calciatore che nasce da esterno, ma che può essere utilizzato anche da prima punta grazie alla sua velocità e freddezza davanti alla porta.

E’ proprio la sua duttilità ad aver colpito l’Inter e non solo. Questo perché anche il Milan si è già detto interessato al ragazzo ed è pronto a tuffarsi in un nuovo derby di mercato con i nerazzurri. Per quanto riguarda invece la valutazione del cartellino, Diao viene attualmente valutato dal Como intorno ai 25 milioni di euro. Una plusvalenza che il club lombardo si appresta a mettere a segno dopo averlo pagato 12 milioni dal Betis solamente lo scorso gennaio.