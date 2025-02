Non solo Zielinski: SVELATA la telefonata Inzaghi-Zalewski

Nella giornata di ieri, appena prima della mezzanotte, l’Inter è riuscita a portare a termine l’affare Zalewski ed ufficializzare il colpo dalla Roma. Per questa ragione l’esterno polacco andrà subito in panchina nel derby di questo pomeriggio con il Milan e sarà a disposizione di Simone Inzaghi.

Lo stesso allenatore nerazzurro, come svelato da La Gazzetta dello Sport, ha avuto un ruolo importante nel trasferimento dell’ex giallorosso a Milano. Nei giorni precedenti all’affare tra i due club, Inzaghi aveva avuto modo di sentire il calciatore in una lunga telefonata, risultata in un certo senso decisiva.

Chi meglio dell’allenatore dell’Inter poteva illustrare il progetto nerazzurro, soprattutto perché – come Zalewski adesso – qualche anno fa ha affrontato lo stesso tragitto lasciando la Capitale per trasferirsi a Milano. Per il resto, come annunciato nei giorni scorsi, ci ha pensato il connazionale Zielinski che nutre con il nuovo compagno uno speciale rapporto di amicizia.