Assalto dell’Inter a Castro: può arrivare prima del previsto

Il lavoro dei dirigenti dell’Inter sul mercato non si è certo esaurito con l’approdo in prestito di Nicola Zalewski. L’esterno polacco è arrivato come la classica opportunità di gennaio dopo le cessioni in prestito di Tomas Palacios e Tajon Buchanan. Un’operazione inizialmente non prevista, ma che alla luce delle recenti uscite si è resa necessaria per l’organico nerazzurro.

Un colpo programmato dai dirigenti interisti sul mercato, invece, potrebbe essere quello legato a Santiago Castro. Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, da parte dell’Inter è forte la volontà di andare in fondo a questa trattativa con il Bologna e consegnare a Simone Inzaghi l’attaccante che viene indicato come l’erede di Lautaro Martinez.

La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, pienamente nei parametri di Oaktree che considera il classe 2004 un giovane dal futuro assicurato. La novità è che l’Inter vorrebbe anticipare il colpo Castro ad inizio giugno, nella finestra extra dall’1 al 10 ideata dalla Fifa per i club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club.

In virtù dei contratti in scadenza a fine giugno di Arnautovic e Correa, Inzaghi vorrebbe avere già ad inizio giugno il nuovo centravanti con cui affrontare il torneo negli Stati Uniti. Sin dai prossimi giorni l’Inter si metterà al lavoro con il Bologna per avanzare l’operazione.