Zalewski convocato per Inter-Milan: può esordire nel derby

E’ stata una corsa contro il tempo risultata vincente per l’Inter, quella che nella tarda serata di ieri ha portato all’ufficialità di Nicola Zalewski. L’annuncio del club nerazzurro è arrivato intorno alle 23.30, dopo aver definito in tutte le sue sfumature l’affare con la Roma per il prestito con diritto di riscatto dell’esterno polacco.

Per questa ragione, come auspicato fortemente da Simone Inzaghi, Zalewski questo pomeriggio andrà subito in panchina nel derby delle 18.00 contro il Milan. Il ragazzo ha affrontato la sua prima notte milanese in ritiro coi nuovi compagni nel centro sportivo di Appiano Gentile ed ha ricevuto la convocazione per la sfida con i rossoneri.

Vedremo se ci sarà spazio anche per un suo esordio a gara in corso. Di sicuro si tratta di una buona notizia per Inzaghi che ha spinto fortemente per tesserare Zalewski nel minor tempo possibile ed averlo a sua disposizione per Inter-Milan.