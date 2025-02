Svelato il numero di maglia SCELTO da Zalewski all’Inter

Dopo aver ufficializzato l’addio di Tajon Buchanan, ieri sera l’Inter ha chiuso in entrata l’affare Nicola Zalewski con la Roma. L’esterno polacco è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato sui 6-6,5 milioni di euro, dopo aver esteso di un anno il suo contratto in scadenza con i giallorossi.

Grazie alla rapidità con cui Inter e Roma hanno portato a termine l’operazione nella giornata di ieri, Zalewski sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi per il derby di questo pomeriggio contro il Milan. Un’ottima notizia per il tecnico nerazzurro che sperava di avere in panchina un nuovo esterno dopo la cessione del canadese.

Zalewski vestirà la maglia numero 59 con l’Inter, lo stesso indossato per anni con il club giallorosso dal suo approdo in prima squadra nella stagione 2020/21.