Novità Frattesi-Juve: “Questa la situazione ad oggi”

Complice lo scarso minutaggio di questi primi mesi di stagione, nelle ultime settimane si è tornato a discutere del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter non è chiaramente soddisfatto del poco spazio che gli è stato concesso in questa nuova annata, soprattutto dopo essere stato convinto la scorsa estate dallo stesso Cristian Chivu a rimanere a Milano.

Sulle sue tracce già un anno fa di questi tempi si era fatta avanti timidamente la Juventus, così come anche Napoli e Roma. La presenza di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, adesso, non fa altro che incrementare le indiscrezioni intorno al calciatore dell’Inter, considerata l’enorme stima che l’allenatore toscano ha dimostrato verso Frattesi durante la sua avventura da ct della Nazionale Italiana.

A far chiarezza sul mercato, ci ha quindi pensato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: “Si è parlato tanto negli ultimi giorni della possibilità di un’operazione con la Juventus legata a qualche scambio. Chiaro che Luciano Spalletti è sempre stato un grandissimo ammiratore di Davide Frattesi, però ad oggi vi dobbiamo dire che Frattesi è assolutamente concentrato sul presente, vuole recuperare al meglio il suo stato di forma e il suo minutaggio. Non ci sono contatti tra club o tra entourage Juventus e Frattesi, ad oggi è tutto fermo e non ci risultano situazioni in merito”.