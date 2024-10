I numeri SUPER del talento dell’Inter che sta esplodendo in Serie B

Si è discusso molto in estate dell’attacco dell’Inter, con l’arrivo di Taremi e la permanenza di Arnautovic e Correa. A lungo si è discusso anche della possibilità di tenere in rosa di uno dei talenti del vivaio nerazzurro, che però sono stati mandati in prestito a farsi le ossa.

Su tutti, è il caso proprio di Francesco Pio Esposito, alla seconda stagione in Serie B con lo Spezia. E se l’anno scorso è servito ad avere un primo approccio con il mondo del professionismo, ora il classe 2005 sembra pronto all’esplosione definitiva.

Lo dimostrano i numeri di questo primo scorcio di stagione: 4 gol in 7 partite in Serie B con lo Spezia e 4 reti in 2 gare con la Nazionale U21. Statistiche importanti, che raccontano di un talento in grande crescita. L’Inter sembra credere molto in Esposito e, se saprà confermarsi, potrebbe anche puntare su di lui in futuro.