Tutti i giocatori che lasciano l’Inter nel 2025

Il calciomercato estivo del 2024 in casa Inter è stato caratterizzato dal consolidamento della rosa. Il club nerazzurro ha aggiunto quattro giocatori come Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Josep Martinez e Tomas Palacios, sostituendo alcuni calciatori che hanno salutato per scadenza contrattuale quali Alexis Sanchez, Davy Klaassen, Stefano Sensi ed Emil Audero.

Il tema si riproporrà in maniera ben più corposa il prossimo anno, visto che al 30 giugno 2025 terminano i contratti di diversi calciatori della prima squadra. In particolare, parliamo di sette elementi: Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Raffaele Di Gennaro. Andiamo ad analizzare la situazione di ognuno, ipotizzando (in percentuale) le probabilità di rinnovo.

DUMFRIES – Quella relativa all’esterno olandese è sicuramente la questione più indirizzata, visto che l’accordo per il prolungamento è molto vicino. Lo stipendio dell’ex Psv salirà da 2,5 a 4 milioni netti all’anno, posticipando la scadenza al 2027. Tuttavia, non è detto che rinnovo significhi permanenza: Dumfries resta uno degli indiziati a partire sul mercato, qualora dovessero arrivare offerte allettanti e il giocatore continuasse a dimostrarsi discontinuo. Giusto ricordare che, al momento, è la riserva di Darmian. Probabilità di rinnovo: 95%.

DARMIAN – Il numero 36 nerazzurro a dicembre compirà 35 anni, età che difficilmente si presta a discorsi su eventuali rinnovi. Tuttavia, per il classe 1989 potrebbe essere fatta un’eccezione, viste le garanzie che è capace di fornire. Attualmente sta ricoprendo il ruolo di esterno a tutta fascia, nonostante questo richieda notevole intensità e corse perpetue. Possibile che il suo ruolo da jolly possa valere la permanenza, vista la capacità di disimpegnarsi anche da terzo di difesa (a destra e sinistra), oltre che da esterno mancino. Probabilità di rinnovo: 50%.

DE VRIJ – Dopo l’annata nera 2021-22 che gli è costata il posto da titolare in favore di Acerbi già nella stagione successiva, il centrale olandese si sta dimostrando alternativa di ottimo livello, sebbene manifesti la tendenza a commettere errori in momenti chiave (vedi il gol di Depay agli ottavi di Champions). A febbraio compirà 33 anni ma, vista la situazione anagrafica del compagno di reparto, è possibile che l’Inter scelga di tenerlo in rosa e investire in maniera massiccia su un titolare. Un acquisto in stile Buongiorno al Napoli, per intenderci. In caso contrario, sarà completo restyling al centro della difesa. Probabilità di rinnovo: 40%.

ACERBI – Altro giro, altro difensore centrale, altro ex Lazio e altro ultra 30enne. Acerbi spegnerà le candeline a febbraio come De Vrij, ma saranno ben 37. Difficile pensare che l’Inter possa imbastire una trattativa per rinnovare, ma non si può escludere nulla, soprattutto in caso di stagione positiva nonostante i problemi di pubalgia e l’intervento chirurgico dello scorso giugno. In quel caso, potrebbe rimanere da veterano e chioccia per un nuovo arrivato. Di certo, almeno uno fra lui e De Vrij lascerà Milano. Probabilità di rinnovo: 30%.

ARNAUTOVIC – Molti tifosi nerazzurri chiedevano a gran voce la separazione già in estate, così da prendere un attaccante più giovane, affidabile e dalle caratteristiche diverse (sarebbe stato effettivamente molto utile). Tuttavia, l’austriaco non ha mai pensato di lasciare Milano e nessuna offerta reale è mai pervenuta in Viale della Liberazione. Il 30 giugno 2025 sarà addio a lui e ai suoi 3,5 milioni netti, ma ci teniamo una microscopica riserva in caso di sorprendente stagione positiva, che potrebbe far venire la tentazione a qualcuno in società. Probabilità di rinnovo: 1%.

CORREA – L’Inter ha provato a venderlo per tutta l’estate e un suo addio veniva dato per scontato. Alla fine, sebbene ci siano stati numerosi interessamenti, il Tucu ha però optato per la permanenza anche perché non affascinato da campionati come quello arabo o turco. Sarà la quinta punta in campionato, visto che è fuori dalla lista Champions. Poi saluterà Milano dopo quattro anni. Probabilità di rinnovo: 0%.

DI GENNARO – Il terzo portiere nerazzurro, arrivato nell’estate 2023, è stato preso principalmente per motivi di liste, essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter. E nell’unica occasione in cui è stato chiamato in causa, ovvero per 20 minuti dell’ultima giornata 2023-24, si è anche messo in mostra con delle belle parate. Motivi che spingono fortemente verso la permanenza. Probabilità di rinnovo: 95%.