Thuram e Calhanoglu non dimenticano Zhang: ECCO la reazione social

Nonostante abbia tentato sino all’ultimo istante di rimanere aggrappato alla sua Inter, Steven Zhang è stato costretto a salutare e cedere la proprietà del club ad Oaktree qualche settimana dopo la conquista del tanto inseguito ventesimo scudetto.

Il miglior modo per salutarsi dopo un ciclo fatto di grandi successi sotto la sua presidenza. Come dimostrato dalle numerose live cui aveva partecipato insieme ai calciatori per celebrare la seconda stella, Zhang era legato ai suoi ragazzi da un rapporto di amicizia e stima reciproca.

A distanza di mesi, tra l’altro, sembra proprio che tra l’ex presidente e diversi calciatori dell’Inter la relazione non sia per niente cambiata. Nelle ultime foto postate da Zhang su Instagram, infatti, sono immediatamente arrivate arrivate le reazioni Calhanoglu e Thuram: il turco ha commentato con un cuore, mentre il francese ha scritto ‘different’.

Oltre ai due interisti, protagonisti lo scorso aprile insieme al presidente di una live epica dopo la conquista dello Scudetto, non sono mancati i mi piace da parte di numerosi calciatori ed ex dell’Inter.