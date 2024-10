Maldini-Inter e la missione di Ausilio: cosa succede davvero

Ha fatto parecchio scalpore la notizia circolata nelle scorse ore in merito ad un forte interesse da parte dell’Inter nei confronti di Daniel Maldini. Non tanto per le qualità sempre più evidenti del calciatore, quanto – giustamente – per il cognome pesantissimo del ragazzo la cui storia da sempre si intreccia con quella del Milan per via dei trascorsi di papà Paolo e del nonno Cesare.

Ma cosa c’è di vero dietro l’improvviso accostamento dei nerazzurri al trequartista del Monza? Partiamo dalla presenza di Ausilio in occasione del match pareggiato la scorsa domenica dai ragazzi di Alessandro Nesta contro la Roma. Come riportato da Calciomercato.com, esiste un reale gradimento da parte dell’Inter nei confronti di Maldini.

Questo, almeno per il momento, non si tradurrà però in qualcosa di concreto per il fantasista classe 2001. Anzi, nessuno si azzarda a pensare in questa fase che l’Inter possa davvero muoversi con il calciatore o con il Monza per discutere un eventuale futuro trasferimento. Ad oggi meglio non escludere nulla, ma di certo la società nerazzurro non ha fatto alcun passo oltre il semplice gradimento.

Tra l’altro, è facile pensare che Maldini non fosse l’unico nome sulla lista di Ausilio osservato durante Monza-Roma. La scorsa estate, ad esempio, era strato fatto anche il nome di Andrea Carboni tra i possibili candidati al ruolo di vice Bastoni. L’ottimo rapporto che lega poi le due società, confermato dalle numerose trattative messe a segno negli ultimi anni, rende certe dinamiche meno insolite di quanto si possa pensare.