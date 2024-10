Un Maldini all’Inter: SGARBO clamoroso di mercato

Dopo il nonno Cesare e il papà Paolo, Daniel sarà il terzo Maldini ad indossare la maglia della Nazionale Italiana. Il giovane trequartista di proprietà del Monza, infatti, è stato convocato per la prima volta dalla selezione Azzurra allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti.

Un Maldini con la maglia dell‘Inter, invece, non si è mai visto. Eppure, c’è chi dalle parti di Viale della Liberazione ci starebbe facendo più che un pensierino. Come riportato da Calciomercato.it, infatti, Daniel Maldini sarebbe finito nei radar dell’Inter come obiettivo per la prossima estate.

Il classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Milan è stato anche osservato da vicino da Ausilio anche in occasione dell’ultimo match, pareggiato dal Monza in campionato contro la Roma. Ad ogni modo, sono diversi i dubbi nutriti dal club nerazzurro intorno alla fattibilità dell’operazione.

Innanzitutto per un discorso tecnico, considerato il ruolo da trequartista che faticherebbe ad imporsi nel sistema di gioco di Simone Inzaghi. Non convince, inoltre, la clausola pari al 50% sulla futura rivendita che andrebbe a finire nelle casse del Milan. In alternativa, per eludere quest’ultimo ostacolo, bisognerebbe attendere il giugno 2026, data della scadenza del contratto di Maldini con il Monza.