Barella fa gli straordinari: quando torna dall’infortunio

Nonostante i giorni liberi concessi da Simone Inzaghi alla squadra per via della sosta dedicata alle nazionali, Nicolò Barella anche ieri si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro di recupero.

Il centrocampista dell’Inter, fuori per una distrazione del retto femorale alla coscia destra rimediata nel derby con il Milan, viaggia spedito verso il rientro in campo. L’obiettivo del calciatore è di essere a disposizione già per Roma-Inter, match dell’ottava giornata di campionato in programma domenica 20 ottobre.

Come confermato da Tuttosport, filtra ottimismo in merito alle condizioni di Barella che prestissimo tornerà ad essere un fattore chiave per l’Inter di Simone Inzaghi. Insieme al centrocampista, è atteso a giorni il rientro in gruppo anche di Tajon Buchanan, fuori da inizio luglio per un bruttissimo infortunio alla tibia.