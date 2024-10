Rinuncia alla Nazionale dopo l’ultimo infortunio: Inter nel mirino

Sono sempre più numerosi gli infortuni che si sono registrati nel corso delle ultime settimane, sia di natura traumatica che muscolare. Come spesso accade, soprattutto in questo periodo dell’anno dove le partite tra campionato e coppe sono in costante aumento, sono molteplici i calciatori costretti ad alzare bandiera bianca.

Tra questi, ancora una volta nell’ultimo turno di campionato a subire una ricaduta è stato lo sfortunato Paulo Dybala. L’argentino aveva già saltato il match di Europa League con l’Athletic per un fastidio al flessore che si è ripresentato alla vigilia della sfida di Serie A con il Monza.

Il forte attaccante, costretto a rinunciare alla chiamata della Nazionale Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni, è quindi rimasto a Trigoria dove nelle scorse ore ha svolto degli esami strumentali. Questi, per fortuna di Ivan Juric, non hanno evidenziato alcuna lesione di natura muscolare.

Pertanto, come riportato da Calciomercato.com, Dybala con ogni probabilità tornerà a disposizione del match contro l’Inter alla ripresa del campionato, fissato per domenica 20 ottobre. L’argentino sta ancora svolgendo terapie per smaltire del tutto il fastidio muscolare accusato, ma dovrebbe tornare in gruppo a giorni e fare in tempo per rientrare tra i convocati della gara dell’Olimpico con i nerazzurri.