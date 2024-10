Clamoroso Inter, acquisto sfumato: “Tutta colpa della clausola”

Com’è noto, nell’ultima finestra di calciomercato l’Inter ha riservato dal punto di vista economico buona parte delle proprie risorse per regalare a Simone Inzaghi un vice Sommer. Dopo la scadenza del prestito di Audero, infatti, il club nerazzurro ha deciso di investire su un portiere di talento e con notevoli prospettive di crescita.

Da qui la scelta di puntare su Josep Martinez, sbarcato a Milano dopo le ottime annate al Genoa. Lo spagnolo, però, non era l’unico candidato sulla lista dei dirigenti nerazzurri. A rivelarlo è stato Maduka Okoye, portiere titolare dell’Udinese trattato nei mesi scorsi proprio dall’Inter. Come rivelato dall’estremo difensore, il sogno di approdare in nerazzurro gli è stato però negato dalla clausola sul contratto di Martinez.

Queste le parole del nigeriano: “L’interesse dell’Inter era concreto, questo ha suscitato tanto scalpore. Per il mio cartellino l’Udinese chiedeva 15 milioni di euro. C’è stato un po’ di testa a testa, ma alla fine è toccato a Josep Martínez del Genoa. Mi sentivo in vantaggio, ma la clausola di rescissione presente nel suo contratto ha sicuramente facilitato l’Inter nella trattativa”.

Okoye sarebbe stato più che contento di firmare per l’Inter, come ammesso sulle pagine di Transfermarkt: “Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all’Udinese ed essere numero uno qui. Sicuramente l’Inter sarebbe stata un sogno, ma io non mi abbatto e continuerò a guardare avanti. Con il duro lavoro e prestazioni costanti, qualcosa del genere può sicuramente accadere di nuovo”.