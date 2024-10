“Lieve stiramento”: è UFFICIALE, allarme verso Roma-Inter

Non è certo un periodo fortunato per quanto riguarda gli infortuni. Nell’ultima settimana in particolare si sono registrati tantissimi ko, sia di natura muscolare che traumatica. Tra questi, nell’ultimo turno di campionato un nuovo calciatore si è unito al lunghissimo elenco dei giocatori attualmente fermi ai box.

Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, esterno della Roma costretto ad uscire intorno al ventesimo del primo tempo nell’ultima sfida contro il Monza per un fastidio avvertito al polpaccio. In seguito agli esami strumentali eseguiti nelle scorse ore, è stata resa nota l’entità dell’infortunio accusato dall’attaccante giallorosso.

Dalla Capitale hanno fatto sapere che per El Shaarawy si è trattato di un “lieve stiramento al polpaccio” e che a Trigoria faranno di tutto pur di riaverlo in tempo per Roma-Inter del 20 ottobre. Realisticamente, anche per scongiurare il rischio di una ricaduta, l’esterno dovrebbe rimanere fuori circa due settimane e potrebbe tornare a disposizione di Juric solamente dopo il big match dell’ottava giornata.