Marotta ha un piano FOLLE per il Nuovo ATTACCO dell’Inter nel 2025

Come abbiamo imparato negli ultimi anni, di questi tempi si comincia già a discutere di calciomercato in ottica 2025. Questo perché sono numerosi i calciatori di livello che andranno in scadenza al termine della stagione e per i quali bisognerà giocare sul tempo per anticipare la concorrenza.

L’Inter, del resto, è sempre stata molto attenta di recente alle occasioni a costo zero che si sono presentate di stagione in stagione. Gli ultimi due casi risalgono a Zielinski e Taremi, entrambi ‘prenotati’ lo scorso inverno dal club nerazzurro a sei mesi dalla scadenza dei rispettivi contratti con Napoli e Porto.

A tal proposito, nonostante il cambio di proprietà possa frenare certi investimenti da qui in avanti, l’Inter ha già messo nel mirino quello che sarà il prossimo grande obiettivo gratis. Un nome che mette d’accordo tutti, compreso Oaktree, è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese è un classe 2000 e rientra perfettamente nei parametri fissati dal fondo statunitense.

Il centravanti è in scadenza del Lille e fa parte del piano folle che Marotta ha per il nuovo reparto d’attacco dell’Inter. Come ripetiamo da tempo, a fine stagione il club nerazzurro saluterà a costo zero sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic. A quel punto, per il presidente interista sarà più semplice mettere in atto la sua strategia per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi.

L’idea è quella di comporre un parco attaccanti fatto di interpreti di altissimo livello: partendo dalle conferme di Lautaro, Thuram e Taremi, verrebbe aggiunto Jonathan David per avere quattro potenziali titolari di livello tra loro simile. Uno schema che probabilmente non si vede dai tempi di Moratti, quando davanti l’Inter aveva davvero l’imbarazzo della scelta.

Per avvicinare Marotta al sogno David, sarà innanzitutto necessario che il canadese rimanga al Lille sino alla scadenza del contratto. Come sappiamo, nei confronti dell’attaccante la concorrenza è altissima: dalla Juventus, passando per top club spagnoli e inglesi come Barcellona e Newcastle. Non è infatti escluso che già a gennaio il giovane bomber possa ricevere delle proposte allettanti, anche se l’Inter farà di tutto per strappare il prima possibile un’intesa di massima per giugno.