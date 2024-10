In Premier pazzi per Inzaghi, non solo United: “Proposta indecente”

E’ ormai noto il corteggiamento andato avanti nelle scorse settimane da parte del Manchester United nei confronti di Simone Inzaghi. Questa mattina a rivelare ulteriori dettagli sul contatto avuto ci ha pensato il Corriere dello Sport.

Com’è risaputo da tempo, la fiducia da parte dei Red Devils nei confronti di Erik ten Hag è ai minimi storici e già la scorsa estate le parti erano state ad un passo dall’addio. Dopo un inizio di stagione ancora poco convincente, come riportato dal quotidiano romano, ci sarebbe stato un contatto reale tra lo United e un intermediario di Inzaghi durante la sosta dello scorso settembre.

Al tecnico sarebbe stata presentata una “proposta indecente” per lasciare l’Inter e salire su un treno in piena crisi a stagione inoltrata. Inzaghi, che ha ringraziato per l’offerta ricevuta, non ci ha però pensato due volte a declinare la possibilità di un trasferimento ad Old Trafford.

Quello del Manchester United, tra l’altro, non sarebbe stato l’unico tentativo dalla Premier League nei confronti dell’allenatore nerazzurro. Sono giunte infatti conferme in merito alla corte avanzata la scorsa primavera da parte del Chelsea nei confronti di Inzaghi. Anche in quell’occasione il tecnico concesse pochi margini di discussione, portando così i Blues a virare in estate su un altro italiano come Enzo Maresca.