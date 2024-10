Supercoppa Italiana, le date ufficiali: quanto incassa l’Inter

Come già diffuse da diverso tempo, le date della Supercoppa Italiana 2025 sono state ufficializzate nelle scorse ore dalla Lega. La competizione, come da accordi, anche il prossimo anno si disputerà in Arabia Saudita dove l’Inter vinse pochi mesi fa a Riyadh. Per i nerazzurri è stata la terza Supercoppa di fila grazie al successo contro il Napoli: la prima con il formato a quattro squadre inaugurato proprio la passata stagione.

Un format che verrà ripetuto anche il prossimo gennaio, quando Inter, Juventus, Milan e Atalanta si sfideranno per la conquista della Coppa. Per quanto riguarda il programma, le partite si incastreranno prima del 19esimo turno di campionato: si partirà con Inter-Atalanta il 2 gennaio, mentre Juventus-Milan si giocherà il 3 gennaio. La finalissima si disputerà lunedì 6 gennaio indicativamente alle 20.00 italiane e verrà trasmessa su Mediaset.

Per quanto riguarda gli incassi, è stato destinato alla Supercoppa Italiana un montepremi complessivo da 23 milioni di euro: 8 milioni finiranno nelle casse della vincitrice, 5 alla seconda classificata. Alle due perdenti delle semifinali andranno un milione e mezzo a squadra, mentre i restanti 7 verranno ripartiti in percentuale tra le restanti 16 formazioni di Serie A.