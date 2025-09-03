3 Settembre 2025

In Turchia: NUOVA offerta del Galatasaray per Calhanoglu

I dettagli dell'offerta all'Inter

Continua l’estate bollente per Hakan Calhanoglu che prima è stato al centro di un duro confronto a distanza con Lautaro Martinez nel mese di luglio e poi a lungo oggetto di voci di mercato, soprattutto provenienti dalla sua Turchia. Il regista nerazzurro alla fine però sembrava essere stato confermato all’Inter al 100%.

Per alcune settimane i rumours di mercato dalla Turchia si erano interrotti perché l’Inter e lo stesso calciatore avevano affermato di voler proseguire insieme in questa stagione. Fino al 12 di settembre però la sessione di mercato turca resterà aperta e questo non toglie quindi la possibilità al Galatasaray di provarci.

Il club di Istanbul è sempre stato quello più interessato al numero 20 nerazzurro. Secondo il media turco Milliyet.tr, il Galatasaray sarebbe tornato all’attacco in queste ore e avrebbe fatto un’offerta all’Inter. Si parla di un prestito da 5 milioni di euro + obbligo di riscatto a 10 milioni. Una proposta quindi che è simile a quella rifiutata a luglio e che probabilmente avrà anche ora lo stesso esito.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.