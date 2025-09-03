L’AD del Parma RIVELA perché Leoni non è andato all’Inter

Uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter nell’ultima sessione estiva di mercato è stato senza dubbio Giovanni Leoni. Il difensore centrale del Parma è esploso nella scorsa stagione di Serie A con la divisa gialloblù, grazie anche al lavoro che ha fatto con Cristian Chivu nella seconda metà del campionato.

Proprio per questa sua esplosione ad appena 18 anni, il Parma ha sempre chiesto cifre altissime per vendere Leoni. I club che si sono interessati come l’Inter in primis – ma anche il Milan e altre – si sono sentite rispondere sempre con delle valutazioni oltre i 30/35 milioni di euro e alla fine è arrivato il Liverpool a prenderselo.

Il club inglese è uno dei più ricchi al mondo e ha potuto convincere in fretta il Parma. L’AD Federico Cherubini ha svelato oggi al Corriere di Parma in un’intervista quali erano i piani della società: “Volevamo tenerlo con noi, per Leoni avevamo anche un’offerta dal Newcastle ma poi un club come il Liverpool ha cambiato tutto”.