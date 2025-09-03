Serie A, anticipi e posticipi: DATA e orario di Inter-Milan

Durante questa sosta per le Nazionali di inizio settembre, la Lega Serie A ha comunicato in via ufficiale tutte le date dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato, annunciando quindi anche quali match saranno in anticipo e quali in posticipo in ciascun turno fino alle fine del mese di novembre.

In questo periodo di tempo ci sono anche diversi big match come il derby Inter-Milan oppure le sfide con Napoli e Roma. Di seguito l’elenco completo degli orari di tutte le partite dei nerazzurri di Chivu compresa la sfida con la Juventus nel terzo turno subito dopo la sosta e tutte le gare di Champions League fino a fine novembre.

3ª giornata | sabato 13 settembre ore 18:00 Juventus vs INTER

UCL GIORNATA 1 | Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21:00 Ajax-Inter

4ª giornata | domenica 21 settembre 2025, ore 20:45 INTER vs Sassuolo

5ª giornata | sabato 27 settembre 2025, ore 20:45 Cagliari vs INTER

UCL GIORNATA 2 | Martedì 30 settembre, ore 21:00 Inter-Slavia Praga

6ª giornata | sabato 4 ottobre 2025, ore 18:00 INTER vs Cremonese

7ª giornata | sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45 Roma vs INTER

UCL GIORNATA 3 | Martedì 21 ottobre 2025, ore 21:00 Union SG-Inter

8ª giornata | sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00 Napoli vs INTER

9ª giornata | mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 INTER vs Fiorentina

10ª giornata | domenica 2 novembre 2025, ore 12:30 Hellas Verona vs INTER

UCL GIORNATA 4 | Mercoledì 5 novembre 2025, ore 21:00 Inter-Kairat Almaty

11ª giornata | domenica 9 novembre 2025, ore 20:45 INTER vs Lazio

12ª giornata | domenica 23 novembre 2025, 20:45 INTER vs Milan

UCL GIORNATA 5 | Mercoledì 26 novembre 2025, ore 21:00 Atletico Madrid-Inter