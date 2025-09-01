Nuova squadra per Donnarumma: trasferimento immediato

Sta per finire l’intrigo di questo calciomercato legato a Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, scaricato nelle scorse settimane da Luis Enrique e dal Paris Saint Germain, ha dovuto attendere le ultime ore di questa sessione estiva per trovare una nuova squadra.

L’ex Milan, giunto all’ultimo anno di contratto con i francesi, era stato accostato anche all’Inter negli ultimi mesi come possibilità a parametro zero per la prossima estate. Uno scenario che non potrà verificarsi in seguito all’intesa finalmente raggiunta tra Psg e Manchester City per il trasferimento del numero uno.

Come confermato da Fabrizio Romano, l’uscita di Ederson con direzione Fenerbahce ha dato il via libera all’assalto dei citizen per Donnarumma. Nel pomeriggio l’estremo difensore italiano sosterrà le visite mediche, prima di diventare ufficialmente un nuovo acquisto del City di Pep Guardiola.