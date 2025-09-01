Zazzaroni: “Ho QUESTA notizia sul mercato dell’Inter”

Siamo giunti nell’ultimo e atteso giorno di calciomercato in Italia. Per quanto riguarda l’Inter, reduce dalla sconfitta di ieri sera a San Siro contro l’Udinese, nelle scorse ore si è registrata la cessione ufficiale di Mehdi Taremi all’Olympiacos. Il centravanti iraniano ha deciso di accettare la proposta del club greco dopo giorni di intense riflessioni.

L’uscita dell’iraniano, tra l’altro, potrebbe essere stata l’ultima mossa ufficiale dell’Inter in questo mercato. Come anticipato ieri sera da Beppe Marotta e ribadito questa mattina da Ivan Zazzaroni, difficilmente vi saranno altre operazioni in entrata. Il direttore del Corriere dello Sport, inondato da messaggi di tifosi nerazzurri, ha risposto così su Instagram: “Per tutti gli interisti incazzati come bufali che mi stanno scrivendo: senza uscite nelle prossime ore la squadra rimane così. Questa non è un’opinione”.