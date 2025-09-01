CorSport: “Inter, mercato chiuso. Marotta è stato chiaro”

Non sarà una sconfitta a sconvolgere i piani dell’Inter su questo calciomercato, tra l’altro nell’ultimo giorno utile per i trasferimenti in entrata. Il club nerazzurro, come annunciato dal presidente Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Udinese, non porterà a termine alcun acquisto da qui alle 20.00 di stasera. Nonostante il malcontento di alcuni tifosi che si sarebbero aspettati qualche colpo sensazionale, non ci sarà spazio per altri arrivi.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, la rosa dell’Inter dopo la cessione di Taremi è da considerare “al completo”. Mercato che si può dunque considerare chiuso sia in entrata che in uscita, dove è stata respinta nelle scorse ore la proposta di prestito con diritto di riscatto per Pavard da parte del Tottenham. Un’offerta che lo stesso Marotta ha smentito ai microfoni di Dazn.

Queste le parole del numero uno del club: “Non c’è stata alcuna richiesta per il francese e non credo ce ne saranno. Non penso accadrà nulla sul mercato l’ultimo giorno. La rosa è numericamente giusta. E soddisfa le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l’allenatore. Solo le squadre forti possono confermare l’ossatura, non è certo un difetto ma un pregio. Non è facile trovare giocatori più forti di quelli che abbiamo in difesa. Molti di loro hanno grande esperienza, sono collaudati e un po’ datati, ma è un problema che affronteremo più avanti”.