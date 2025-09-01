Bisseck stroncato: “Soliti vecchi problemi, troppe disattenzioni”

E’ stata una prima da titolare alquanto deludente per Yann Bisseck contro l’Udinese. Il centrale tedesco, schierato a sorpresa da Cristian Chivu al posto di Benjamin Pavard, non è ancora sembrato al meglio della condizione. Troppe disattenzioni come nella scorsa annata, ma soprattutto il grave errore in occasione della rete del vantaggio di Atta in cui il difensore ha concesso davvero troppo spazio al francese per puntare il mirino e calciare senza pressione verso la porta.

Per questa ragione, i principali quotidiani sportivi italiani hanno indicato Bisseck come uno dei peggiori in campo di Inter-Udinese. Queste le durissime pagelle nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – I soliti, vecchi problemi della casa: la marcatura è sempre larga, lascia troppo spazio ad Atta nell’azione del gol e latita anche nella spinta.

CORRIERE DELLO SPORT 4 – Concede troppo spazio sul primo gol, ma non è l’unica disattenzione di giornata. Perde troppo spesso le distanze e i duelli in campo.

TUTTOSPORT 5 – Lascia spazio, lascia altro spazio e Atta punisce l’Inter: altra occasione persa ed episodio decisivo in una sconfitta in cui finisce sul banco degli imputati.

PASSIONE INTER 4.5 – Timido con il pallone tra i piedi, soffre la fisicità degli attaccanti dell’Udinese. Molto male sul 2-1: lascia troppo spazio ad Atta per una golosa conclusione dal limite dell’area. Da lì in poi è confusione totale, nonostante provi a essere più vivo nella ripresa.