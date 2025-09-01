Calhanoglu ancora in vacanza: dato assurdo su Inter-Udinese

Non è stato un grande esordio nella nuova stagione per Hakan Calhanoglu, assente invece settimana scorsa contro il Torino per via di una squalifica. Il centrocampista turco, così come buona parte dei compagni, si è fatto travolgere dalla fisicità e brillantezza dell’Udinese e non è riuscito a comandare il gioco come in altre occasioni.

La stagione di Calhanoglu, che in estate ha sfiorato più volte l’addio, non sembra ancora essere partita. Emblematico un dato sui tocchi effettuati dal centrocampista turco nei primi 33 minuti di Inter-Udinese: come segnalato da Tuttosport, infatti, l’ex Milan nella prima parte di gioco è sembrato totalmente estraneo al match ed è riuscito a toccare il pallone solamente cinque volte.

Troppo poco per uno abituato ad entrare in tutte le azioni della sua squadra e dettare coi suoi piedi i tempi di gioco di ogni manovra. In tal senso, tanti meriti vanno riconosciuti anche all’Udinese che è stata in grado di limitare il suo raggio d’azione togliendo dunque all’Inter il principale organizzatore del gioco. Ma lo stesso Calhanoglu, nell’unica vera palla gol capitata sui suoi piedi nella ripresa, ha sprecato con un tiro potente e impreciso mostrando ancora una condizione da migliorare.