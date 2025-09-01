La moviola di Inter-Udinese: “Rigore netto”

Brutto passo falso dell’Inter alla seconda giornata di campionato dopo l’ottimo 5-0 con cui aveva esordito contro il Torino la scorsa settimana. La formazione nerazzurra, che era partita benissimo con la rete di Dumfries, ieri sera si è fatta rimontare dall‘Udinese e non è stata più in grado di reagire con ordine ed idee chiare. Una partita ricca di episodi arbitrali che questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato con la consueta moviola.

Questi i casi più discussi di Inter-Udinese: “Regolare il gol dell’Inter: Dumfries parte in posizione regolare sull’assist di Thuram: Kristensen lo tiene in gioco. Al 25’ colpo di testa di Bertola, Dumfries salta con il braccio largo: rigore netto che Marchetti concede dopo essere stato richiamato al monitor. Al 55’ annullato un gol a Dimarco per precedente fuorigioco di Thuram che gli aveva servito l’assist. Nel finale c’è una trattenuta evidente di Pio Esposito a Buksa in area nerazzurra: ci stava il rigore”