Inter-Udinese, Chivu: “Oggi ho esagerato. Servono soluzioni veloci”

Al termine di Inter-Udinese, gara valida per la 2a giornata di Serie A 2025/2026, il tecnico Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei nerazzurri. Di seguito le sue risposte ai giornalisti presenti allo stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Udinese, le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa

MOTIVAZIONI – “Dobbiamo trovare la motivazione, quello che è stato l’entusiasmo e la voglia di far bene di qualche giorno fa. Oggi siamo riusciti a sbloccarla ma facevamo fatica trovare fluidità nel gioco, senza mai andare alla ricerca della superiorità. L’episodio del rigore ci ha creato qualche danno a livello mentale aumentando frenesia e leziosità. Nel secondo tempo con la rabbia e grinta, trovando un po’ di lucidità siamo riusciti a creare qualcosa, ma non abbastanza per portarla a casa”.

CAMBIAMENTI – “Dobbiamo trovare quella tipologia con le soluzioni che abbiamo. Non è semplice perché sono molti anni di abitudine che non puoi togliere in qualche settimana e la responsabilità è mia. Devo affrettare il processo per trasmettere le mie idee, con quello che si ha perché non possiamo fare diversamente”.

SOLUZIONI – “Oggi ho esagerato con le soluzioni in attacco per rimanere con gente abituata a fare gol. Parlo di cantiere aperto ma non c’è tempo di mantenerlo troppo aperto ma bisogna trovare soluzioni veloci. Oggi non sono riuscito a trasmettere quella motivazione e serenità per fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto. Bisogna lavorare per migliorare perché siamo l’Inter e le aspettative sono altissime”.

DIFETTI – “Di cose fatte bene in questi anni la nostra squadra ne ha fatte. Voglio togliere qualche difettuccio che qualcuno può avere per quanto riguarda questa ricerca di gioco. Contro una squadra fisica che non concede molto soprattutto bisogna essere più concreti e pragmatici. Imparare a fare cose più giuste per quello che è l’avversario”.

GIOCATORI – “A livello individuale ognuno deve dare il meglio che ha. Ho fatto un discorso generale perché tutti mi sono sembrati leziosi e in difficoltà. La colpa è mia perché non sono riuscito a trasmettere la motivazione giusta. Sul mercato non posso parlare di supposizione, io parlo di quelli che ho e vorrei allenarli al meglio a partire dal primo fino all’ultimo. Io so solo che io lavoro per migliorare tutti, questa squadra, e se oggi non siamo riusciti a fare una prestazione al meglio la colpa è sempre mia”.