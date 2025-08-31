Inter-Udinese, Thuram: “ECCO cosa abbiamo sbagliato”

Al termine di Inter-Udinese, gara valida per la 2a giornata di Serie A 2025/2026, Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei nerazzurri. Di seguito le sue risposte ai giornalisti presenti allo stadio Giuseppe Meazza.

Inter-Udinese, le parole di Marcus Thuram in conferenza stampa

PRESTAZIONE – “La frenesia ha preso il controllo. Abbiamo peccato di lucidità, abbiamo sbagliato e cercheremo di fare meglio”.

ATTACCANTI – “Eravamo tutti in campo per ribaltare la partita, ma non ci siamo riusciti”.