Nuovo difensore in Serie A: l’Inter ‘scippa’ una rivale

Da qualche giorno in casa Inter è nata l’idea di un possibile intervento anticipato sul mercato in vista della finestra di gennaio. Nonostante sia arrivato solamente la scorsa estate, il giovanissimo Tomas Palacios potrebbe infatti partire in prestito per fare spazio ad un altro difensore all’interno dell’organico nerazzurro.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, nella lista dei centrali presenti sul taccuino di Ausilio e Marotta non è stato cancellato il nome di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta, attualmente ai box dopo la rottura del crociato sul finale della passata stagione, rimane un obiettivo concreto anche a fronte delle scadenza di Acerbi e de Vrij del prossimo giugno.

La lunga assenza dai campi del classe 2003 potrebbe incidere anche sulla valutazione del suo cartellino. Prima del brutto infortunio, infatti, Scalvini veniva quotato dall’Atalanta non meno di 40 milioni di euro. Chissà che nel mese di gennaio, al rientro dallo stop, l’Inter non possa approfittarne per strappare il talentuoso difensore ad un prezzo scontato.