Palacios lascia subito l’Inter: cosa succede in difesa

Arrivato dopo un lungo casting la scorsa estate sul gong del mercato per ricoprire il ruolo di vice Bastoni, Tomas Palacios non ha ancora assaggiato i suoi primi minuti con la maglia dell’Inter. Il centrale argentino classe 2003 è stato sino a questo momento un oggetto misterioso in casa nerazzurra, nonostante le ottime premesse che hanno accompagnato il suo arrivo in Italia.

Qualora le cose non dovessero cambiare da qui alle prossime settimane, quando gli impegni dell’Inter tra campionato e Champions League si moltiplicheranno, non è escluso che Palacios possa già salutare a gennaio. Come scritto questa mattina da Il Giorno, l’argentino potrebbe rifar le valigie e andare via in prestito per proseguire altrove un percorso di crescita.

Nel caso in cui l’Inter decidesse di anticipare l’investimento in difesa per Jonathan Tah, per Palacios le chance di giocare si complicherebbero ulteriormente. Come era stato ipotizzato un anno fa di questi tempi con Bisseck, prima dell’improvvisa esplosione del tedesco favorita dall’infortunio di Pavard, il prestito è senz’altro un’opzione da tenere in questa fase in considerazione.