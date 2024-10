Verso Inter-Juventus, è UFFICIALE: “Infortunio muscolare”

La pausa di questi ultimi giorni dedicata agli impegni delle Nazionali ha riportato un altro infortunio che rischia di pesare in vista di Inter-Juventus.

Come annunciato dal club bianconero questa mattina, in seguito ad esami strumentali svolti, Weston McKennie ha ufficialmente riportato un affaticamento muscolare. Il centrocampista statunitense, rientrato con qualche giorno di anticipo dal ritiro della nazionale USA, aveva accusato un fastidio alla coscia sinistra.

Un sospiro di sollievo per Thiago Motta che si ritrova già diversi calciatori in infermeria e che dovrebbe recuperare McKennie nel giro di pochi giorni. Per il centrocampista, che sicuramente salterà il prossimo match di campionato contro la Lazio, sono state escluse lesioni. L’obiettivo della Juventus sarà quello di riaverlo tra lo Stoccarda e il derby d’Italia con l’Inter del 27 ottobre.