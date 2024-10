Colpo di scena Inter: “Nuovo attaccante a gennaio”

L’Inter inizia a scaldare seriamente i motori in vista del mercato di gennaio. Come Juventus e Milan, che si stanno già muovendo per rinforzare i propri organici, anche il club nerazzurro potrebbe intervenire per correggere alcune imperfezioni evidenziate in questo inizio di stagione.

Per questa ragione, il primo reparto sotto osservazione riguarda la difesa: se le cose non dovessero migliorare da qui in avanti rispetto alle lacune mostrate nelle prime giornate di campionato, la dirigenza potrebbe muoversi subito per Jonathan Tah e anticipare il colpo inizialmente previsto per l’estate 2025.

A sorpresa, però, l’Inter starebbe valutando anche di investire le proprie risorse in attacco. Una mossa inattesa considerata l’attuale situazione del reparto avanzato di Simone Inzaghi che conta ben cinque attaccanti. Prima di accogliere nuovi ingressi, infatti, il club dovrebbe riuscire a piazzare sia Arnautovic che Correa, entrambi peraltro in scadenza il prossimo giugno e rimasti la scorsa estate in assenza di proposte concrete.

Eppure, stando a quanto riferito questa mattina da Il Giorno, nei piani dell’Inter per il mercato di gennaio c’è seriamente “un investimento anche in attacco”. Allo stesso tempo, come precisato dal quotidiano, “non è detto che le risorse economiche messe a disposizione da Oaktree bastino per coprire entrambe le necessità”, vale a dire due colpi complessivi tra difesa e attacco.