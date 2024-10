Tah-Inter, BLITZ per il colpo immediato: “Contatti avviati”

In scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen, Jonathan Tah ha già dichiarato di non voler rinnovare il suo accordo con i tedeschi. Il forte centrale di difesa è alla ricerca di un nuovo progetto che potrebbe abbracciare già durante il prossimo mercato di gennaio.

A tal proposito, sono sempre più insistenti le voci secondo cui l’Inter potrebbe decidere di anticipare il colpo a costo zero programmato per l’estate 2025. A sei mesi dalla scadenza, il club nerazzurro dovrà però battere la concorrenza di grandi club come Bayern Monaco e Liverpool, ma soprattutto convincere Xabi Alonso a lasciar partire il forte difensore nel bel mezzo della stagione.

Come scritto questa mattina da Il Giorno, in casa Inter “sono stati avviati da tempo i contatti per Jonathan Tah”. Uno scenario che piazza il club nerazzurro in prima fila nella corsa al difensore tedesco, specialmente nel caso in cui decidesse davvero di lanciare un’offensiva diretta nel mercato di gennaio.