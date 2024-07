Arriva il nuovo difensore: “La settimana prossima visite e firma”

Il reparto difensivo è al centro dei pensieri di mercato dell’Inter. Lo ha annunciato Inzaghi in conferenza stampa: arriverà un difensore mancino, per coprire il buco lasciato dall’assenza di Buchanan. La ricerca è in corso, ma nel frattempo i nerazzurri sono pronti a chiudere l’acquisto di un centrale di difesa.

Si tratta di Alex Perez del Betis Siviglia. Infatti, sembra ormai tutto fatto per il passaggio all’Inter del classe 2006 spagnolo. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, infatti, dovrebbero essere fissate per la prossima settimana le visite mediche e la firma sul contratto.