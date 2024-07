Colpo in difesa: “Inzaghi ha un preferito”. Ci sono altri due nomi

Con già tre colpi importanti messi a segno, il mercato dell’Inter è ora focalizzato sull’acquisto del difensore centrale da inserire come vice-Bastoni. Tra i vari nomi, al momento sembra essere in testa quello di Cabal del Verona.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, il profilo preferito da Inzaghi sarebbe quello di Hermoso. Il problema per il difensore spagnolo, però, è l’età anagrafica e la richiesta economica per il contratto, poco compatibili con i paletti di mercato fissati da Oaktree.

La nuova proprietà preferisce investimenti per profili più giovani e futuribili. Ecco perché, scrive sempre il quotidiano torinese, non vanno escluse le piste che portano a Vasquez del Genoa e all’ex Pirola, in forza alla Salernitana, sebbene oggi siano le meno accreditate.