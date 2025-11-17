Nuovo portiere all’Inter dalla Premier: lo cedono subito
E' in uscita a causa della scadenza
C’è un nuovo nome nell’elenco dei portieri su cui l’Inter potrebbe precipitarsi nel corso dei prossimi mesi. Il club nerazzurro, che al termine di questa stagione perderà Yann Sommer per la scadenza del contratto, sta lavorando da tempo su questa pista, nel tentativo di non farsi trovare impreparato nel momento in cui vi sarà bisogno di un nuovo estremo difensore.
Nelle ultime settimane sono circolate in particolare tre candidature, di cui due dalla Serie A: da Elia Caprile del Cagliari a Suzuki del Parma, passando dalla Bundesliga per il 23enne tedesco di proprietà del Friburgo, Noah Atubolu. Tutti nomi assolutamente spendibili che intrigano non poco i dirigenti nerazzurri, ma che potrebbero comportare dei costi importanti.
Da qui, come scritto questa mattina da Tuttosport, sarebbe nata l’idea che porta ad un esubero dalla Premier League: Illan Meslier. Portiere di nazionalità francese classe 2000, è infatti in uscita dal Leeds United che vuole cederlo il prima possibile per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà il suo contratto.
Gli inglesi vorrebbero cederlo dunque già a gennaio, anche se l’Inter non sembra avere la stessa esigenza. Situazione analoga per il Milan, altro club sulle tracce del portiere, ma che potrebbe aver bisogno di rimpiazzare Maignan (anche lui in scadenza) solamente il prossimo giugno. Ad ogni modo, ad agevolare una possibile trattativa per Meslier potrebbe essere l’agente Pini Zahavi che la scorsa estate con l‘Inter ha definito l’affare Diouf con il Lens.