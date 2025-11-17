Dumfries ad Appiano per terapie: come sta verso Inter-Milan

Con un giorno di anticipo rispetto al ritorno agli allenamenti fissato da Cristian Chivu per la giornata di domani, quest’oggi ben cinque interisti saranno ad Appiano Gentile. Si tratta di cinque infortunati che dovranno proseguire il percorso di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in fretta a disposizione e smaltire i rispettivi problemi: Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Palacios e Dumfries.

I primi quattro sono ai box ormai da settimane e convivono con problemi ben più seri rispetto a quello dell’olandese. Tra questi, solamente Matteo Darmian ha chance di rientrare a stretto giro e poter tornare ad allenarsi in gruppo. Situazione diversa invece per Denzel Dumfries, titolare in questo momento indispensabile nello scacchiere di Chivu.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’olandese quest’oggi ad Appiano si sottoporrà ad una nuova seduta di fisioterapia per assorbire il fastidio alla caviglia sinistra che lo tormenta dai Inter-Lazio dell’ultimo turno di campionato. L’obiettivo di Dumfries rimane chiaramente il derby di domenica prossima tra Inter-Milan, per cui vedremo se domani pomeriggio – alla ripresa degli allenamenti – sarà subito aggregato al gruppo nerazzurro o se dovrà attendere ancora qualche giorno.