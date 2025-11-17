La Nazionale non scuote Frattesi: “E’ fuori dal coro”

Schierato dal primo minuto contro la Norvegia, Davide Frattesi non è riuscito a fornire la prestazione che il ct Gennaro Gattuso si sarebbe aspettato. Il centrocampista, che all’Inter sta faticando ad imporsi in questa stagione, anche con la maglia della Nazionale non è riuscito a portare a termine una prestazione sufficiente secondo il giudizio dei principali quotidiani sportivi.

Queste le pagelle nei confronti di Frattesi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – “Ha riserve di energia che sprigiona a fatica: più lotta che arrembaggi, però si sente poco ed è il primo a non tamponare Nusa che pareggia”.

CORRIERE DELLO SPORT 4 – “Fuori dal coro per i primi minuti, non riesce ad entrare nell’ingranaggio. Si segnala per un corpo a corpo con Haaland, al quale cede diversi centimetri, senza arretrare”.

TUTTOSPORT 5.5 – “Vivace, gli manca il guizzo offensivo ma d’altra parte visto il poco minutaggio che è riuscito finora ad accumulare nell’Inter non può essere al top della forma. Troppo morbido quando Nusa si mette in moto per andare a firmare l’1-1”.