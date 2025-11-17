Bastoni dura solo un tempo: “Il primo a crollare”
Le pagelle del difensore
E’ stato indicato tra i peggiori in campo di Italia-Norvegia, Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter, che per tutto il primo tempo trasmesso grande sicurezza a tutto il reparto difensivo rendendo insieme a Dimarco la corsia di sinistra il vero punto di forza degli Azzurri, è crollato insieme ai compagni durante la ripresa. Gravi responsabilità in occasione di entrambi i gol di Haaland: sul primo in marcatura e sul secondo per un appoggio errato in mezzo al campo.
Questi i voti e giudizi nei confronti di Bastoni da parte dei principali quotidiani sportivi:
LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – “Il primo a crollare, come a Oslo. Sorloth è un elastico sfilacciato per 45’, poi è tutta una salita, in affanno, con errore grave sul 3-1”.
CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – “Con Dimarco si intende a meraviglia, la fascia è casa loro, fa un lavoro prezioso non solo in copertura, ma anche in avanti. Cala vistosamente nella ripresa, ne beneficia Haaland sul 3-1”.
TUTTOSPORT 4.5 – “Buon primo tempo, ma nel secondo va subito in difficoltà su Sorloth, dimentica Haaland sul 2-1 e sbaglia l’appoggio da cui nasce il 3-1”.