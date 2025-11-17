Esposito esaltato dai quotidiani: “Centravanti di razza”
Le pagelle del centravanti
Con la rete di ieri sera, la seconda consecutiva in maglia Azzurra, Pio Esposito ha messo a segno il suo primo gol a San Siro. L’attaccante, infatti, con la maglia dell’Inter in questa stagione ha siglato ben due marcature ed entrambe lontane dal Meazza: in campionato a Cagliari, mentre in Champions League in casa dell’Union Saint-Gilloise.
Queste sono state le pagelle di Italia-Norvegia realizzate su Pio Esposito dai principali quotidiani sportivi:
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – “Almeno lui fa il Pio, come chiede Gattuso: è ‘9 dentro’, si vede da come si gira per l’1-0. Allarga di testa il 2-0, ci prova altre volte: vivo fino alla fine”.
CORRIERE DELLO SPORT 6 – “L’Equipe gli ha dedicato un servizio, ieri: «La grande speranza del calcio italiano». Più che speranza, una certezza. Segna il terzo gol in cinque gare azzurre, sfiora di testa il raddoppio”
TUTTOSPORT 6.5 – “Ci mette undici minuti a segnare il primo gol a San Siro e lo fa con un movimento da centravanti di razza che ne certifica la straordinaria abilità nella protezione della palla. Peccato per il colpo di testa angolato troppo al 36’”.