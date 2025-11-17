17 Novembre 2025

VIDEO – Esposito ancora in gol: c’è l’assist di Dimarco

Terza rete in maglia Azzurra per l'attaccante

Per la seconda partita consecutiva, Pio Esposito ha trovato la rete con la maglia della Nazionale Italiana. L’attaccante dell’Inter ha siglato il vantaggio momentaneo sfruttando l’assist di Federico Dimarco. La sua marcatura ha tenuto avanti gli Azzurri nel punteggio per 63′, prima della reazione scatenata della Norvegia che dopo il pareggio ha travolto l’Italia con un poker.

Questi gli highlights di Italia-Norvegia con il gol di Esposito:

