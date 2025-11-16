Dumfries e il recupero con l’Inter: “Chivu non ha alternative”

Manca una settimana esatta al derby di Milano che come sempre è una delle partite più attese dell’anno per entrambe le tifoserie che desiderano ardentemente il predominio cittadino. Una brutta notizia per i sostenitori dell’Inter è arrivata nei giorni scorsi direttamente dal ritiro della nazionale olandese e dal CT Ronald Koeman.

Denzel Dumfries è infatti tornato in anticipo a Milano per via di un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di giocare con la sua Olanda. Il suo percorso di riabilitazione è già iniziato con i medici nerazzurri e la speranza di tutti è di recuperarlo per il derby. Un’analisi viene proposta dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport che evidenzia come per Chivu non ci sia una vera e propria alternativa:

“A rendere strettamente necessario il recupero di Dumfries in casa Inter è la consapevolezza di non avere in rosa a oggi un’alternativa valida. Non che i dirigenti non abbiano provato ad assortire meglio la corsia destra, anche attraverso un investimento notevole. Luis Henrique, pagato 25 milioni questa estate e ancora oggetto misterioso, è soltanto l’ultimo degli acquisti negli anni chiamati a riempire la casella di vice: prima del brasiliano era toccato a Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero al termine della sua avventura alla Juventus, e a Tajon Buchanan”.