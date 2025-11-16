16 Novembre 2025

Romano svela: “Non è ancora detto l’addio di questo giocatore”

Le novità sulle cessioni dell'Inter

Si avvicina a grandi passi l’arrivo della sessione invernale di calciomercato e per l’Inter sono in programma alcune riflessioni su eventuali innesti da fare in entrata o anche alcuni possibili movimenti in uscita. Un giocatore che potrebbe lasciare la rosa nerazzurra di mister Cristian Chivu è sicuramente Luis Henrique.

L’esterno brasiliano non ha fin qui ripagato le attese e secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, un suo addio a gennaio è possibile ma l’Inter non ha ancora preso nessuna decisione definitiva. Queste le parole del giornalista esperto di mercato, tratte dal suo canale YouTube, in merito al futuro di Luis Henrique:

“Si è parlato della possibilità che Luis Henrique possa tornare in Francia nel mercato di gennaio. Da quello che mi risulta però nessuna decisione è stata presa e l’Inter non ha comunicato nulla al giocatore o ai suoi agenti. Non va però esclusa questa possibilità che lui parta a gennaio, è una porta che va tenuta aperta”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.