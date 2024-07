Nuovo sgarbo alla Juventus: l’Inter sogna il doppio colpo

Ha sete di vendetta l’Inter sul mercato dopo aver perso nelle scorse ore il grande obiettivo per la difesa, Juan David Cabal. Il centrale colombiano sta infatti per diventare un nuovo difensore della Juventus dopo il rilancio decisivo dei bianconeri, cui non ha fatto seguito una nuova proposta da parte dei nerazzurri.

Oltre al nome di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore della Sampdoria che l’Inter vuole strappare proprio alla concorrenza della Juventus, potrebbero diventare altri due i profili nel mirino dei nerazzurri e contesi ai rivali bianconeri.

Il primo, secondo quanto riferito su Calciomercato.it, è il nome di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese era già stato sondato dall’Inter ai tempi del Barcellona e di recente ha attirato in Italia soprattutto l’interesse di Napoli e Juve. Qualora il Nizza decidesse di aprire al prestito, potrebbe diventare un serio candidato per la difesa di Simone Inzaghi.

L’altra suggestione di mercato riguarda un vice-campione d’Europa, arrivato ad un passo dalla vittoria della Champions League la scorsa stagione. Si tratta di Karim Adeyemi, forte attaccante tedesco di proprietà del Borussia Dortmund. Anche in questo caso si tratta di un calciatore sulla lista dei desideri della Juventus, ma allo stesso tempo pallino di Piero Ausilio di vecchia data.

Nel caso in cui non dovesse sbloccarsi la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson, che rimane il primo vero obiettivo per l’attacco di Inzaghi, ecco che Adeyemi potrebbe seriamente schizzare in cima ai pensieri dell‘Inter come jolly con caratteristiche inedite rispetto agli altri centravanti nerazzurri.