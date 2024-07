Oaktree vuole un nuovo “colpo alla Bisseck”: due nomi in lista

Il sorprasso della Juventus per Cabal costringe l’Inter a rivedere i propri piani di mercato per quanto riguarda il difensore centrale di sinistra. La caccia al vice-Bastoni continuerà e, molto probabilmente, l’identikit cercato sarà sempre quello di un profilo giovane

Questa è la volontà di Oaktree, come riportato da Tuttosport, che vorrebbe un investimento simile a quello fatto con Bisseck la scorsa estate. E i dirigenti dovrebbero lavorare proprio in questa direzione, a meno di clamorose occasioni improvvise. E i due profili che possono incontrare le richieste della dirigenza e le necessità di Inzaghi sembrano sostanzialmente due: Jakub Kiwior e Johan Vasquez.

Per il polacco l’Arsenal dovrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto, mentre per il difensore del Genoa c’è già un canale aperto con il club ligure, legato all’operazione per Martinez. Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi Ricardo Rodriguez, ma, ad oggi, l’Inter vuole un investimento di maggiore prospettiva.