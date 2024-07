I DUE talenti della Primavera dell’Inter promossi da Inzaghi contro il Lugano

Si è chiusa con una vittoria di rimonta la prima uscita stagionale dell’Inter ad Appiano Gentile. Ieri pomeriggio contro il Lugano, infatti, la squadra di Simone Inzaghi – orfana ancora di tutti i Nazionali impegnati nelle scorse settimane tra Europei e Coppa America – si è imposta per 3-2 con la rete di Correa e la doppietta di Mehdi Taremi.

Subito segnali incoraggianti da parte del centravanti iraniano che ha mostrato una condizione fisica già brillante dopo appena pochi giorni di allenamento. Oltre all’ex Porto, si sono distinti anche Mkhitaryan a centrocampo e il Tucu Correa in avanti, quest’ultimo autore peraltro di uno ottimo gol che ha stappato il match dopo pochi minuti.

Come segnalato da Tuttosport, Inzaghi – oltre alla soddisfazione mostrata per quanto visto in campo dai suoi ragazzi dopo tre soli giorni di allenamento – ha promosso le prestazioni di due giovani in particolare della Primavera e momentaneamente aggregati alla prima squadra: “Citazione di merito per Kamate e il suo sostituto Aidoo, belli frizzanti e con personalità sul verde”.